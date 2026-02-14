Coup dur à l’OM : L’arrivée d’un nouvel entraîneur échoue !

La direction de l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur. Et elle vient de voir l’une ses priorités pour le poste prendre la direction de la Premier League.

Mercato OM : Le dossier Habib Beye au cœur d’un litige juridique

L’Olympique de Marseille peine jusqu’ici à trouver le successeur de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien s’en est allé suite à la gifle reçue face au Paris Saint-Germain (0-5). Il laisse le club phocéen dans l’incertitude la plus totale. Qui sera le nouvel entraîneur de l’OM ?

Habib Beye est présenté comme le favori naturel pour reprendre les rênes. L’ancien capitaine marseillais étant très chaud diriger son « club de cœur ». Sauf que son retour à l’OM est sérieusement compromis. Habib Beye se retrouve au cœur d’un conflit juridique avec le Stade Rennais. Les dirigeants bretons lui reprochant le timing de ses discussions avec l’OM.

Ils envisageraient même un licenciement pour faute grave. S’engager dans un tel imbroglio administratif semble désormais trop risqué pour un OM en quête de sérénité. C’est dans ce contexte qu’une alternative menant à Igor Tudor a pris de l’ampleur ces derniers jours.

Igor Tudor tourne le dos à Marseille, accord avec Tottenham

Le technicien croate est libre de tout contrat depuis son départ de Turin. Il a même été aperçu en tribunes lors du récent Bruges-OM (3-0). Igor Tudor connait de plus très bien l’environnement marseillais. Lui qui a passé une saison sur le banc de l’OM. Sauf que ce plan de secours vient de voler en éclats.

Le journaliste David Ornstein le confirme, Igor Tudor a donné son accord verbal à Tottenham pour assurer l’intérim jusqu’en juin. Ce revirement prive Marseille d’une solution immédiate. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia repartent de zéro. Ils devront se tourner vers une autre piste pour succéder à De Zerbi.

