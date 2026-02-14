PSG : Ça chauffe dans le vestiaire, Dembélé hausse le ton !

Le PSG a vécu une soirée cauchemardesque ce vendredi à Rennes. Et les propos d’Ousmane Dembélé ont enflammé les tensions internes.

PSG : Ousmane Dembélé fustige deux coéquipiers après Rennes

Le vent a tourné au Paris Saint-Germain. L’euphorie du récent 5-0 infligé à l’OM a laissé place à une défaite frustrante vendredi soir à Rennes. Ce revers a agi comme un violent retour sur terre pour le PSG. Au cœur de ce naufrage parisien, les propos durs d’Ousmane Dembélé contre ses partenaires.

Le Ballon d’Or 2025, au micro diffuseur de la Ligue, a lâché une bombe. Il a fustigé l’individualisme de certains coéquipiers. « On doit jouer pour le club avant de penser à soi-même », a martelé l’international français. Ousmane Dembélé n’a visiblement cité aucun nom. Mais la presse n’a pas mis longtemps à identifier les cibles.

L’Équipe et Le Parisien sont unanimes sur ce point : son message était directement adressé à deux joueurs. Désiré Doué qui a multiplié les mauvais choix face à son ancien club. Et Khvicha Kvaratskhelia qui peine encore à fondre ses fulgurances individuelles dans le moule collectif du PSG.

Luis Enrique tente d’éteindre l’incendie

La défaite face au Stade Rennais laisse donc apparaitre des fissures dans le vestiaire du PSG. Une situation inquiétante trois jours avant d’aller défier l’AS Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Les interprétations sur cette sortie d’Ousmane Dembélé se multiplient.

La réponse de son entraîneur n’a pas tardé. Luis Enrique a balayé ces critiques, en affirmant que les déclarations d’après-match n’avaient « aucune valeur ». Le coach parisien a aussi rappelé que personne n’était au-dessus de l’institution. Reste à savoir si ce coup de pression servira d’électrochoc ou s’il finira par fragiliser le vestiaire.

