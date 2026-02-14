Mercato OM : Un accord signé après le départ de De Zerbi !

Malgré le départ de Roberto De Zerbi, la direction de l’OM continue de sécuriser ses jeunes talents. Elle vient de conclure une belle signature en interne.

Mercato : Après le départ de De Zerbi, l’OM sécurise un jeune talent

L’agitation règne actuellement à l’Olympique de Marseille ! Roberto De Zerbi a été limogé suite à l’humiliation subie face au PSG (5-0). Il laisse derrière lui un vestiaire en manque de confiance et un club en quête de son successeur.

Habib Beye est présenté comme la priorité de l’OM pour le remplacer. Même si le Sénégalais doit encore régler quelques détails administratifs de sa rupture avec le Stade Rennais. En attendant, la direction phocéenne n’oublie pas de protéger ses jeunes joueurs à fort potentiel.

Nouhoum Kamissoko a prolongé à Marseille

C’est dans ce contexte que le jeune Nouhoum Kamissoko a donné son feu vert pour une prolongation à l’OM. Loic Tanzi l’assure, le milieu de terrain de 21 ans a prolongé d’une année supplémentaire à Marseille. Il est désormais lié au club phocéen jusqu’en 2027. Nouhoum Kamissoko avait rejoint l’OM en 2023.

Il a montré de réelles promesses avec l’équipe réserve en 12 matchs disputés cette saison. Sa signature confirme la volonté de l’OM de sécuriser ses talents face à la fuite régulière des Minots. Alors que Darryl Bakola et Robinio Vaz sont partis en Serie A cet hiver, Nouhoum Kamissoko a choisi la continuité. Il pourrait intégrer l’équipe première de Marseille la saison prochaine.

