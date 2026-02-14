Mercato OM : Habib Beye, le gros démenti marseillais !

Alors que le nom d’Habib Beye circule avec insistance du côté de l’OM, une polémique enfle autour de contacts supposés avant un match décisif. Face aux révélations d’Ouest France, Marseille sort du silence et dément fermement.

Mercato OM : Une révélation autour de Habib Beye qui embrase le mercato marseillais

Le feuilleton a pris une tournure inattendue ce vendredi. Selon Ouest France, des premiers échanges auraient eu lieu entre Habib Beye et l’Olympique de Marseille dès la fin janvier. Une temporalité explosive, puisque l’ancien Olympien était alors encore en poste au Stade Rennais.

Les confrères avancent même que ces contacts seraient intervenus avant la lourde défaite rennaise au Vélodrome en Coupe de France (3-0), un match aux lourdes conséquences internes. Une hypothèse qui, si elle était avérée, poserait un sérieux problème d’éthique sportive, dans un football français déjà prompt à s’enflammer.

Chronologie trouble et match sous tension

« Selon nos informations, les contacts entre Beye et l’OM ne remontent pas à cette semaine », écrit Ouest France, évoquant une prise de température juste après l’élimination marseillaise en Ligue des champions à Bruges le 28 janvier. Rennes, battu ensuite à Monaco (4-0), aurait « repris la foudre… au Vélodrome ».

Ce match de Coupe de France aurait, selon le quotidien, « remis le feu aux poudres en interne », notamment sur « l’attitude des joueurs et certains choix de Beye ». Une phrase lourde de sous-entendus.

L’OM contre-attaque et dément formellement

Face à la polémique, la réaction marseillaise ne s’est pas fait attendre. Contactée par La Provence, la direction de la communication de l’OM a opposé un démenti clair et net à toute prise de contact avant la fin de l’ère Roberto De Zerbi. À Marseille, on serre les rangs. Le mercato aime les zones grises, mais l’OM assure n’avoir franchi aucune ligne rouge. Reste que dans un Vieux-Port toujours prompt à s’agiter, le doute, lui, a déjà pris le large.

