Stade Rennais : Succession Habib Beye, un coach se lâche

Malgré son succès renversant face au PSG, le Stade Rennais est toujours en quête du successeur de Habib Beye. La réponse de l’un des favoris pour le poste n’a pas tardé.

Le Stade Rennais se reconstruit après le départ de Habib Beye

L’éviction de Habib Beye a provoqué un véritable sursaut d’orgueil au Stade Rennais. Sous la houlette de Sébastien Tambouret, l’équipe a créé la sensation ce vendredi au Roazhon Park. Les Rouges et Noirs ont terrassé le PSG (3-1). Ils mettent ainsi fin à une série noire de quatre défaites consécutives.

Ce succès à domicile redonne de l’air au club breton au moment où le doute plane sur son banc de touche. La piste prioritaire pour succéder à Habib Beye conduit bien sûr à Franck Haise. Un accord autour d’un contrat de 18 mois existerait déjà entre les deux parties. Même si l’officialisation se fait attendre.

Alexandre Dujeux n’est pas intéressé

Le nom d’Alexandre Dujeux est aussi cité comme alternative sérieuse à Rennes. L’actuel entraîneur d’Angers a cependant clarifié sa position. Il reste pleinement concentré sur le SCO et a balayé les rumeurs de départ. « Que mon nom soit associé à Rennes, c’est gratifiant (…) Mais moi, je suis focus sur ma fin de saison, focus sur mon groupe. Je suis vraiment là-dessus », balance-t-il devant la presse.

Alexandre Dujeux ferme la porte à un départ prématuré d’Angers. Il a même, avec une pointe d’humeur, suggéré l’arrivée imminente de l’ancien technicien lensois au SRFC. « Ça va être Franck Haise », ironise-t-il pour mettre fin au suspense.

