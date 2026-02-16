Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Coulibaly ?

La direction de l’OM prospecte en Serie A en vue du prochain mercato estival. Elle aurait coché le nom du jeune roc, Coulibaly, un international malien.

Mercato : L’OM lorgne Coulibaly

Malgré la tempête que traverse actuellement l’OM, les dirigeants olympiens ne perdent pas de vue le prochain mercato estival. Selon les informations de Transferfeed, la cellule de recrutement phocéenne aurait coché le nom de Woyo Coulibaly pour renforcer sa défense.

Ce latéral droit international malien (5 sélections) évolue cette saison à Sassuolo. Il est prêté par Leicester City pour mieux s’armer avant de retourner peut-être en Angleterre. Sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2029, le natif de Gonesse a disputé onze rencontres depuis le début de cette campagne.

Ses solides performances poussent du beau monde à s’intéresser à lui. Les pensionnaires du stade Vélodrome l’ont identifié et auraient décidé de passer à l’attaque dès l’ouverture du prochain marché des transferts. Mais le dossier est un peu compliqué notamment à cause de la concurrence. L’Olympique de Marseille n’est pas seul sur le coup : la Real Sociedad et Naples suivraient également de près l’ancien Havrais, dont la valeur marchande est estimée à deux millions d’euros par Transfermarkt.

