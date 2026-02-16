OM en plein chaos : McCourt prend une énorme décision !

L’OM traverse une tempête sportive et institutionnelle rare, entre résultats en berne et colère populaire. Mais dans ce chaos, une certitude émerge : Frank McCourt a tranché et l’avenir du club s’écrira toujours sous sa gouvernance.

OM : La rumeur d’une vente, éternel mirage marseillais

À chaque crise, la même musique revient. L’OM vacille, les tribunes grondent et l’hypothèse d’une vente ressurgit, portée par l’espoir d’un nouveau départ. L’élimination européenne, la gifle reçue lors du Classique et les départs successifs de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia ont ravivé ce fantasme bien connu à Marseille.

Pourtant, la réalité est bien moins romanesque. Malgré les murmures insistants autour d’investisseurs étrangers, l’actionnaire américain n’a jamais donné le moindre signal de retrait. À l’Olympique de Marseille, les tempêtes passent, mais la ligne de conduite reste la même : stabilité financière et contrôle total.

McCourt droit dans ses bottes malgré la colère

Le climat est pourtant explosif. Le nul frustrant contre le RC Strasbourg, la lourde défaite face au PSG et les tensions au Vélodrome ont accentué la défiance envers la direction. Les supporters réclament des têtes, parfois même celle du propriétaire. Mais Frank McCourt ne cède ni à la rue ni à la rumeur. Selon le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire, proche du dossier, la décision est ferme : pas de vente, pas de retrait.

Dans ce contexte, la priorité est ailleurs. Sans entraîneur ni directeur sportif, l’OM avance à vue. McCourt a choisi de maintenir le cap et de faire confiance à Pablo Longoria pour gérer l’urgence, notamment la nomination rapide d’un nouveau coach. Un choix risqué mais assumé. À Marseille, le club a souvent vécu dans l’excès. McCourt, lui, mise sur la constance. Reste à savoir si cette fermeté suffira à calmer la tempête.

