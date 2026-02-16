Mercato PSG : Vinicius Jr révèle un coup tordu contre Paris

Évoquant sa relation avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr a fait une révélation sur son implication pour l’arrivée de l’ex-attaquant du PSG au Real Madrid.

Vinicius Junior était impatient de jouer avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a quitté le PSG à l’été 2024, sur fond de crise avec la Direction du club de la capitale. Il s’est engagé librement avec le Real Madrid, le club de son cœur, jusqu’en juin 2029.

Avant son arrivée en Espagne, le natif de Bondy était attendu par ses potentiels futurs coéquipiers, dont Vinicius Junior. Le Brésilien était même impatient de jouer avec le Français.

Vinicius Jr : « Chaque été, je demandais à Mbappé quand est-ce que qu’il vient »

Dans ses confidences au streameur espagnol Ibai, il apprend qu’il a pratiquement harceler Kylian Mbappé, pour qu’il quitter le PSG et le rejoigne à « La Maison Blanche ». « Chaque été, je lui envoyais des messages. Je lui écrivais : « Quand est-ce que tu viens ? »», a-t-il raconté dans une vidéo, sur la chaîne du youtubeur.

À voir

OL : Record d’invincibilité, Tolisso prévient les Gones

Lisez aussi : Monaco-PSG : Luis Enrique menacé par une lourde sanction

« J’étais comme un agent. J’avais fait la même chose avec Jude Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner », a justifié l’international Brésilien.

Les deux stars incompatibles au Real Madrid ?

Depuis la saison 2024-2025, Vinicius Jr joue avec Kylian Mbappé au sein de l’équipe du Real Madrid. Cependant, ils leur est souvent reproché un manque de complicité ou de complémentarité sur le terrain. Pour certains observateurs, les deux stars du football mondial sont incompatibles dans la même équipe des Merengues.

Lire aussis ur le PSG :

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un international brésilien

Mercato PSG : le jackpot arrive pour un super crack

À voir

INFO Choc : Accord imminent, Greenwood quitte déjà l’OM ?

Monaco-PSG : C’est confirmé, Luis Enrique avec deux renforts