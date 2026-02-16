INFO Choc : Accord imminent, Greenwood quitte déjà l’OM ?

L’OM fait face à une terrible menace. Après les départs successifs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, c’est désormais Mason Greenwood qui se rapproche de la sortie.

Mercato : L’OM tremble, malaise autour de Mason Greenwood

Le ciel s’assombrit au-dessus de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est plongé dans une crise marquée par le départ de Roberto De Zerbi. Son directeur sportif Medhi Benatia a lui aussi rendu sa démission ce dimanche. Cette instabilité fragilise considérablement l’équilibre du vestiaire.

Au point où Mason Greenwood ne serait plus certain de passer une troisième saison à l’OM. L’attaquant anglais domine le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison, avec 14 réalisations en 21 apparitions. Mais il ne semble plus en phase avec le projet olympien.

Un accord en bonne voie avec Manchester United

Surtout que ses rapports avec Medhi Benatia se sont lourdement dégradés au fil des mois. Cela instauré un malaise persistant que le départ du dirigeant marocain n’a pas encore suffi à apaiser. Cette situation a rapidement alerté Manchester United qui s’active en coulisses pour rapatrier son ancien crack.

Mercato OM : Après De Zerbi, Greenwood réclame aussi son départ

Le média britannique Topskills Sports l’assure, les discussions entre les différentes parties sont déjà à un stade très avancé. La direction des Red Devils planifie même une réunion pour finaliser les modalités du retour de Mason Greenwood. Une annonce officielle se prépare en interne.

Une clause de rachat bientôt activée

Le club mancunien compte afficher un soutien total au joueur pour rassurer son public en dépit de son passé d’homme violent. L’accord entre Mason Greenwood et MUFC serait même en bonne voie, au grand dam de l’OM.

🚨💣 EXCL: Mason Greenwood is set to RETURN to Manchester United this season, as discussion has already taken place within parties. 🔴😳



The club are actively planning his reintegration, despite retaining a 50% sell-on clause from his Marseille transfer — they want him back in… pic.twitter.com/HlNitc09hD — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 16, 2026

Les Mancuniens devraient débourser près de 48 millions d’euros pour activer sa clause de rachat. Cela scellerait le retour de l’ailier de 24 ans au Théâtre des Rêves dès l’été prochain. L’Olympique de Marseille se prépare ainsi à vivre un été très mouvementé.

