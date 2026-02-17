Mercato OM : Un autre départ programmé à Marseille

Pas de place pour les indésirables à Marseille. Un défenseur va plier ses bagages et quitter l’OM à la fin de cette saison.

Mercato OM : Pavard sur le départ

Le sort de Benjamin Pavard serait déjà scellé à l’OM. L’international tricolore devrait quitter la Canebière à l’issue de la saison. Il a été prêté par l’Inter Milan. Dans le deal, il y a une option d’achat estimée à environ 15 millions d’euros. Mais au club phocéen, c’est le calvaire. Le défenseur tricolore n’a pas convaincu les dirigeants marseillais, qui ne devraient pas la lever.

Pavard, arrivé pour se relancer, n’a pas réellement trouvé la régularité attendue au sein d’une défense. Selon plusieurs échos de marché, le Borussia Dortmund suit de près la situation du champion du monde 2018. Le RB Leipzig serait également attentif, les deux clubs envisageant un prêt assorti d’une option d’achat.

Un retour en Allemagne aurait du sens pour Pavard, qui a déjà brillé sous les couleurs du VfB Stuttgart puis du Bayern Munich, championnat où il a bâti sa réputation européenne. D’ici là, le défenseur devra terminer la saison le plus proprement possible à Marseille. Son ambition est de retrouver son meilleur niveau afin de réintégrer l’Équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026.

