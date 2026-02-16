OL : Corentin Tolisso réclamé chez les Bleus !

Afficher l’index Masquer l’index
Écarté des convocations depuis près de quatre ans, Corentin Tolisso continue pourtant de briller à l’OL. Ses performances relancent le débat, au point d’interpeller publiquement Didier Deschamps.
OL : Corentin Tolisso oublié en sélection
Il y a des silences qui résonnent plus fort que des déclarations. Depuis son retour à l’Olympique Lyonnais à l’été 2022, Corentin Tolisso s’est reconstruit avec patience et caractère. Loin des blessures à répétition vécues au Bayern, le milieu de terrain a retrouvé ce qui faisait sa force : l’impact, la justesse et le sens du but.
Huit réalisations et deux passes décisives cette saison, un leadership assumé, et un rôle central dans le jeu lyonnais. À 31 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich n’a rien d’un vétéran sur le déclin. Pourtant, la porte de l’Équipe de France demeure obstinément fermée.
Lacazette décroche le téléphone… symboliquement
Face à cette absence prolongée, Alexandre Lacazette a choisi l’humour pour faire passer le message. Sur Instagram, l’ancien capitaine lyonnais a simplement commenté « Allooo », en interpellant directement le compte officiel des Bleus après le 50e but de Tolisso avec l’OL. Une plaisanterie ? Pas seulement.
Derrière ce clin d’œil se cache une vraie interrogation sportive. Certes, la concurrence est féroce dans l’entrejeu, de Tchouaméni à Camavinga. Mais l’expérience, la polyvalence et la régularité de Tolisso méritent-elles vraiment l’oubli ? Les prochaines semaines devraient être décisives pour le capitaine lyonnais.
