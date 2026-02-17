ASSE : Encore un renfort qui débarque à Saint-Étienne !

Le staff de l’ASSE continue de se structurer avec intelligence et mémoire. Une figure bien connue du Chaudron fait son grand retour pour accompagner la nouvelle ère Montanier.

ASSE : Ilan, le retour d’un Vert qui connaît la maison

Le Forez aime les histoires qui sentent la fidélité et le vécu. À 45 ans, Ilan retrouve l’ASSE, près de quinze ans après avoir fait vibrer Geoffroy-Guichard. Ancien attaquant stéphanois entre 2006 et 2010, le Brésilien (117 matches, 31 buts) intègre désormais le staff technique, chargé de dynamiser le secteur offensif.

Un choix loin d’être anodin. Il s’inscrit dans une volonté claire : transmettre l’ADN du club, tout en apportant une expertise précise aux attaquants. Ilan, respecté pour son sens du but et son intelligence de jeu, devient un relais essentiel entre le terrain et le banc.

Montanier clarifie son projet collectif

Nommé récemment, Philippe Montanier assume une organisation collaborative. « Le premier aménagement qu’il y a eu c’est qu’Ilan gère tout l’aspect offensif et c’est Stéphane (Lièvre) qui gère celui défensif », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le technicien va plus loin : « Je profite aussi de toutes les compétences de la cellule de performance, de l’analyse vidéo. J’implique tout le monde. Je demande à mes joueurs de jouer en équipe donc moi aussi je dois le faire, forcément ». À Saint-Étienne, l’union fait déjà la force.

