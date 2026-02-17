OM : McCourt arrive à Marseille, vers un autre coup de théâtre ?

Frank McCourt, propriétaire de l’OM, est attendu ce mardi dans la cité phocéenne pour faire face à une crise sportive et institutionnelle sans précédent. Entre départs officiels et tensions en coulisses, un « coup de théâtre » pourrait bien bouleverser la donne.

OM : McCourt de retour à Marseille pour des décisions majeures

Après plusieurs semaines de silence, Frank McCourt fait son retour sur le sol marseillais. Éliminé de la Ligue des champions et en difficulté en Ligue 1, l’OM traverse une période trouble, avec notamment le départ de Roberto De Zerbi et la démission annoncée de Medhi Benatia. Selon La Provence et RMC Sport, McCourt débarquera ce mardi pour « faire le point » et, surtout, prendre les décisions nécessaires pour stabiliser le club.

Cette visite intervient au moment où les supporters réclament des actions concrètes, et où l’équipe semble enlisée dans l’incertitude. Le retour du dirigeant américain pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle ère à l’Olympique de Marseille, un signal fort envoyé à la fois aux joueurs et aux dirigeants.

« Un coup de théâtre n’est pas à exclure »

Présent sur RMC dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a commenté la situation en soulignant que le propriétaire américain pourrait provoquer un véritable bouleversement : « Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. Si Benatia était encore là contre Strasbourg, c’est parce que McCourt l’a poussé », a-t-il affirmé.

L’éditorialiste a ajouté : « Je dis qu’un coup de théâtre n’est pas à exclure. McCourt sera mardi à Marseille pour régler ça. » Ces propos laissent entrevoir plusieurs options, allant d’un vote de confiance pour Pablo Longoria à une réorganisation complète de la gouvernance.

Medhi Benatia, futur président de l’OM ?

Une hypothèse audacieuse circule : et si Medhi Benatia succédait à Pablo Longoria à la présidence ? Daniel Riolo évoque que Frank McCourt voit en Benatia « l’homme fort » du club et que son soutien pourrait convaincre l’ancien défenseur du Maroc de franchir le pas, malgré ses réticences passées.

L’idée d’un duo Benatia-Habib Beye, épaulé par Balzaretti, serait-elle la clé pour remettre l’OM sur les rails ? Tout reste encore possible, mais une chose est certaine : McCourt détient désormais une partie des clés de la fin de saison.

