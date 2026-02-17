Mercato PSG : Vers un transfert record pour ce crack ?

Le PSG scrute l’avenir sur le mercato, mais certaines pépites se méritent au prix fort. L’une d’elles, aujourd’hui solidement protégée par son club, pourrait bien échapper aux ambitions parisiennes. Sauf si le club de la capitale décide de sortir le chéquier pour un transfert record.

Mercato PSG : Paris en pince pour Anisio Cabral

Le Paris Saint-Germain n’a jamais cessé de regarder vers le Portugal pour façonner son futur. En coulisses, les recruteurs parisiens ont coché le nom d’Anisio Cabral, attaquant précoce dont les premières minutes chez les professionnels ont suffi à éveiller les convoitises. À 18 ans, le talent est brut, l’instinct déjà affûté.

Mais Paris a temporisé cet hiver. Une hésitation qui, dans le football moderne, se paie souvent comptant. Car depuis, le joyau a changé de statut… et de prix. Là où l’opportunité semblait encore raisonnable il y a quelques semaines, elle s’est muée en opération XXL.

Benfica verrouille son joyau à prix d’or

En prolongeant son buteur jusqu’en 2031, le Benfica Lisbonne a envoyé un message clair au marché. La clause libératoire est désormais fixée à 80 millions d’euros. Une somme dissuasive, pensée pour refroidir les ardeurs tout en affirmant une stratégie : vendre, oui, mais au sommet.

Ce verrouillage n’a rien d’anodin. Il confirme la réputation du club lisboète, maître dans l’art de la valorisation. Pour Paris, l’équation devient complexe : investir massivement sur un joueur en devenir ou patienter, au risque de voir filer un futur crack.

✍️ Anísio Cabral continua de águia ao peito! 🦅 pic.twitter.com/cz5VyPbHqt — SL Benfica (@SLBenfica) February 16, 2026

Luis Campos face à un choix stratégique

Le dossier place Luis Campos devant un dilemme familier. Miser gros sur l’attaque ou rééquilibrer l’effectif ailleurs. D’autres pistes existent, comme celle du jeune Elie Junior Kroupi, ou un renfort plus expérimenté en défense avec Antonio Rüdiger, actuellement au Real Madrid.

Entre les interrogations autour de Marquinhos et la saison en demi-teinte de Lucas Hernandez, Paris doit trancher. Une certitude demeure : pour Anisio Cabral, Benfica a gagné la première manche. Et Paris, lui, devra choisir entre patience… ou démesure.

