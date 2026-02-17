Monaco-PSG : Ousmane Dembélé file chez le médecin !

Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025, a été contraint de consulter le médecin du PSG à quelques heures du choc contre l’AS Monaco en barrages aller de Ligue des Champions. Son état physique suscite désormais l’inquiétude des Rouge-et-Bleu et de leurs supporters.

PSG : Ousmane Dembélé à nouveau fragilisé

Sacré Ballon d’Or en septembre dernier, Ousmane Dembélé n’échappe pas aux aléas d’une saison chargée. Après un exercice 2024-2025 exceptionnel, ponctué par un sacre en Ligue des champions, l’attaquant français semble payer le prix de ses efforts. À 28 ans, il a déjà manqué 11 matchs toutes compétitions confondues en 2025-2026, victimes de pépins physiques récurrents.

Ce lundi soir, lors d’un entraînement à huis clos, Dembélé a ressenti une gêne à la jambe. Rapidement, le champion du monde 2018 a été pris en charge par le médecin du club, multipliant les accélérations pour tester sa condition. Une situation qui laisse planer le doute sur sa titularisation face à l’AS Monaco ce mardi.

Une présence incertaine contre Monaco

Contre le Stade Rennais vendredi dernier, Dembélé avait déjà terminé le match en se plaignant d’une gêne similaire. Ce nouvel épisode ne rassure ni Luis Enrique ni les supporters du PSG, conscients de l’importance de ce rendez-vous en Ligue des champions. La prudence semble donc de mise pour protéger l’attaquant et éviter un risque aggravé.

La décision finale concernant sa participation au match devrait être communiquée très prochainement. L’ombre d’une absence plane donc sur le Parc des Princes, alors que le PSG cherche à prendre un avantage crucial avant le match retour du 25 février. Une information qui retiendra tous les regards dans les heures à venir…

