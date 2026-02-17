OM : Après De Zerbi et Benatia, la tête de Longoria réclamée

À l’OM, la crise n’est plus un murmure mais un grondement. Après le départ de Medhi Benatia, lié à celui de Roberto De Zerbi, la contestation vise désormais directement Pablo Longoria.

OM : Longoria au cœur des critiques

Le séisme provoqué par le départ de Medhi Benatia continue de fissurer l’édifice de l’Olympique de Marseille. Sur le plateau de la Chaîne L’Équipe, Raymond Domenech n’a pas mâché ses mots, liant clairement ce choix à celui de Roberto De Zerbi. « Moi je trouve que c’est honnête et courageux, il a lié son sort à l’entraîneur, il n’a pas pu le retenir dans les circonstances qu’on ignore », a-t-il déclaré. Une sortie qui souligne la loyauté de Benatia, mais surtout l’ampleur du malaise interne.

Pour Domenech, le problème dépasse le simple volet sportif et interroge directement l’autorité du président. « Quel est le poids du président ? Ce n’est pas le public qui pour une fois a mis la pression à Marseille pour virer l’entraîneur… donc ça vient forcément du président », tranche-t-il. Une analyse sévère qui place Pablo Longoria au centre de la tempête. À Marseille, où l’opinion populaire est souvent décisive, l’ancien sélectionneur souligne que, fait rare, le public soutenait le maintien de l’entraîneur.

Une direction fragilisée à Marseille

Selon Domenech, la fracture est désormais institutionnelle. « Ça veut dire qu’il y a forcément un désaccord entre le directeur sportif et le président, lui il suit son truc, je trouve que c’est honnête et courageux », insiste-t-il à propos de Medhi Benatia.

🗣️ @RaymondDomenech : « J'ai trouvé sa démission honnête et courageuse. Maintenant, j'attends la même chose du président. »#EDS pic.twitter.com/aXvYtrVw03 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 15, 2026

Et la conclusion tombe, implacable : « Maintenant j’attends la même chose du président ». À l’Olympique de Marseille, où chaque crise prend des allures de tragédie grecque, la question n’est plus de savoir s’il y a un responsable, mais jusqu’où ira cette remise en cause. Pablo Longoria est-il prêt à entendre l’appel ?

