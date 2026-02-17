ASSE : Montanier fait ce que Horneland n’a jamais tenté

Depuis son arrivée, Philippe Montanier redonne du souffle à l’ASSE. À Guingamp, son audace tactique a payé, offrant aux Verts une victoire spectaculaire et une attaque enfin libérée.

ASSE : Une victoire à Guingamp qui sent le renouveau

Samedi soir au Roudourou, l’ASSE a signé sa deuxième victoire consécutive (2-1) sous l’ère Montanier grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili. Après une dernière sortie calamiteuse sous Horneland à Boulogne-sur-Mer (0-1), les Verts semblaient chercher leur âme perdue. Montanier, avec sa fraîcheur et sa rigueur, a insufflé un vent nouveau.

Le collectif est redevenu incisif, les automatismes se recréent et l’équipe semble enfin retrouver son ambition. L’entraîneur a également surpris par ses choix : l’entrée en jeu d’Irvin Cardona à la place d’Aïmen Moueffek et le repositionnement d’Augustine Boakye au milieu ont été décisifs. Un coaching intelligent qui a fait la différence au moment où le match basculait.

Cardona-Stassin-Davitashvili : le trio oublié de Horneland

Montanier a osé ce que Horneland n’avait jamais tenté : aligner dès le coup d’envoi le trio offensif Cardona-Stassin-Davitashvili. Jamais combinés en 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, ces trois joueurs semblaient condamnés au banc malgré leur potentiel évident. Le choix audacieux a porté ses fruits.

Davitashvili a signé un doublé, Stassin a pesé sur la défense adverse, et Cardona a dynamisé le jeu offensif. Enfin libéré, ce trio pourrait bien devenir l’arme fatale des Verts pour la suite de la saison. Montanier, avec cette audace, impose sa patte et relance l’ASSE sur la voie de la confiance et des ambitions retrouvées.

