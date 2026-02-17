Stade Rennais : Après Beye, un autre départ annoncé au SRFC

Le Stade Rennais amorce un nouveau virage en interne. Après le départ d’Habib Beye, le club breton poursuit son grand ménage au sein du staff, signe d’une recomposition profonde et assumée.

Stade Rennais : Un visage familier contraint de s’effacer

La page se tourne pour le Stade Rennais. Ce lundi, la direction sportive a signifié à Olivier Sorin qu’il ne ferait pas partie de la future garde rapprochée du nouvel entraîneur, selon Le Parisien. Une décision lourde de sens pour un homme présent au club depuis 2014, d’abord comme joueur, puis comme entraîneur des gardiens à partir de 2016.

À 44 ans, Sorin avait traversé les remous et résisté aux changements de staff successifs. Travailleur de l’ombre, apprécié pour sa rigueur, il ne se contentait pas d’encadrer les portiers de l’équipe première : les coups de pied arrêtés faisaient aussi partie de son domaine d’expertise.

L’effet Haise et la logique de continuité

Ce départ s’inscrit dans un contexte précis : l’arrivée imminente de Franck Haise. Le technicien souhaite s’appuyer sur un staff qu’il connaît, notamment Hervé Sekli, avec qui il a déjà collaboré au RC Lens. Recruté en janvier 2025 lors du transfert de Brice Samba, Sekli avait fragilisé le statut de Sorin, devenu co-responsable.

Une cohabitation transitoire, finalement tranchée par la nouvelle ère qui s’ouvre au Roazhon Park. Ce mouvement intervient dans la foulée du licenciement d’Habib Beye, dont la rupture devrait être actée ce mardi devant la Ligue de Football Professionnel. À Rennes, la mue est totale. Et elle ne fait sans doute que commencer.

