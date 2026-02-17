Mercato PSG : Un phénomène espagnol dit oui à Campos

La direction du PSG pourrait relancer un ancien dossier en Espagne en vue du prochain mercato estival. Un buteur serait prêt à venir à Paris.

Mercato PSG : Nico Williams prêt à venir à Paris cet été ?

Le prochain mercato estival s’annonce animé pour le PSG, en quête de renforts capables d’apporter un supplément de qualité. Parmi les profils suivis de près figure celui de Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, dont la situation suscite de plus en plus d’intérêt en Europe.

Après plusieurs mois axés sur la continuité, le club parisien pourrait revoir sa stratégie afin d’offrir à Luis Enrique des joueurs jeunes, mais déjà rompus au très haut niveau. L’international espagnol correspond précisément à ce profil, malgré une saison plus irrégulière, marquée notamment par des pépins physiques.

D’après plusieurs échos venus d’Angleterre, l’ailier basque ne fermerait plus la porte à un départ. L’exercice compliqué de son équipe et son ambition de décrocher rapidement des titres majeurs l’inciteraient à envisager un nouveau challenge. Plusieurs géants européens ont les yeux braqués sur l’international espagnol.

Les dirigeants de l’Athletic Bilbao visent le jackpot pour leur pépite. Sa clause libératoire : 90 millions d’euros. Mais le joueur pourrait néanmoins pousser pour un transfert afin de faciliter les négociations et réduire le coût de l’opération.

Pour espérer boucler le dossier, le Paris SG devra se montrer réactif face à une concurrence dense. La présence de Luis Enrique, qui connaît parfaitement le joueur et son environnement, pourrait toutefois faciliter le deal.

