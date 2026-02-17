Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène à 80 M€

Le PSG suit de près l’attaquant du Benfica, Anisio Cabral. Cependant, suite à une décision du club lisboète, l’opération s’annonce bien plus coûteuse que prévu.

Mercato PSG : Benfica verrouille Anisio Cabral, la clause grimpe à 80 M€

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos garde un œil attentif sur Anisio Cabral, mais l’opération s’annonce désormais beaucoup plus coûteuse. La pépite offensive de 18 ans, révélée avec le Benfica Lisbonne, vient de prolonger jusqu’en juin 2031, avec une clause libératoire revue à la hausse : 80 millions d’euros.

Auteur de débuts percutants (deux buts en trois apparitions express en championnat) le jeune avant-centre s’impose comme l’un des talents les plus suivis du marché. Ce qui refroidit les ardeurs des prétendants, dont le club parisien, déjà informé de son potentiel depuis début 2025. Benfica a blindé sa pépite, et il faudra un investissement hors norme pour rouvrir le dossier.

La direction sportive menée par Luis Campos devrait donc privilégier d’autres options. Le club de la capitale ne fait plus de folie pour attirer des joueurs. Pour le moment, tout indique que les pensionnaires du Parc des Princes vont abandonner cette piste. D’autres cracks sont suivis. Parmi eux, le profil offensif de Eli Junior Kroupi serait validé.

