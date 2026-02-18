Mercato PSG : Un top joueur à 60 M€ rend fou Luis Campos

La direction du PSG craque pour un jeune meneur de jeu néerlandais en vue du prochain mercato estival. Des géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le PSG prêt à braquer l’Europe pour un crack à 60M€ !

Le PSG ne lâche rien sur le marché des pépites ! Toujours en quête de sang neuf, la cellule de recrutement parisienne aurait activé une piste sérieuse aux Pays-Bas. Le coup se prépare pour le prochain marché des transferts. Dans le viseur du directeur sportif du club, Luis Campos : Kees Smit. C’est un milieu de terrain de 20 ans qui surfe sur les vagues du succès à l’AZ Alkmaar.

Auteur d’une saison pleine (31 matchs, 3 buts, 5 passes décisives), le Batave affole les compteurs et les recruteurs. Ses solides performances suscitent l’intérêt des pensionnaires du Parc des Princes. Une offre XXL se prépare pour la pépite. Mais attention, la concurrence est très rude.

Estimé à 60 millions d’euros, Smit est au cœur d’une véritable bataille de géants. Outre Paris, les cadors de Premier League (Chelsea, Man Utd, Liverpool) et le Real Madrid surveillent de très près la situation de l’international Espoirs. La course au futur grand milieu néerlandais est lancée !

