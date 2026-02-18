Coup de théâtre à l’OL : Vers un départ de Fonseca ?

Paulo Fonseca n’en finit plus de faire parler de lui sur les bords du Rhône. Artisan d’une renaissance spectaculaire de l’OL, le technicien portugais pourrait voir déjà son avenir s’inscrire en pointillés, attisant les convoitises venues d’Italie.

L’OL renaît sous la patte Fonseca

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Paulo Fonseca a métamorphosé un OL en quête de repères. Treize victoires consécutives, une troisième place solide en Ligue 1, un parcours maîtrisé en Ligue Europa et une aventure toujours en cours en Coupe de France : le bilan est aussi flatteur qu’inattendu. Au Groupama Stadium, le public ne s’y trompe pas.

L’ovation récente réservée à son entraîneur traduit un lien renoué, rare et précieux, entre le banc et les tribunes. Lyon rejoue, Lyon gagne, Lyon respire. Forcément, cette réussite traverse les Alpes. En Serie A, le nom de Fonseca refait surface après des passages jugés moins convaincants à l’AS Roma et à l’AC Milan. La presse transalpine, notamment Tuttosport, souligne un technicien mûri, enfin installé dans la durée.

Aucun club n’a encore dégainé d’offre concrète, et l’intéressé se dit épanoui à Lyon. Mais dans le football, le confort est une illusion. Quand la cote grimpe, le marché s’agite. Et à l’OL, on sait désormais que le danger ne vient pas toujours du terrain.

