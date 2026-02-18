OM : Beye bloqué, un entraîneur s’offre à Marseille

Fragilisé sportivement et secoué émotionnellement, l’OM entre dans une zone de turbulences. En quête d’un nouveau guide, le club phocéen attend toujours l’arrivée d’Habib Beye, mais voit surgir des candidatures inattendues.

OM : Marseille attend toujours le successeur de Roberto De Zerbi

L’histoire s’est arrêtée net. Éliminé de la Ligue des Champions et giflé par le Paris Saint-Germain (5-0), l’OM a vu Roberto De Zerbi rendre les clés après seulement un an et demi. Le technicien italien, adepte d’un jeu exigeant, n’a jamais totalement apprivoisé la fièvre du Vélodrome. À Marseille, le temps n’est jamais un allié : il faut convaincre vite, gagner plus vite encore.

La pression est d’autant plus forte que l’échéance approche. Le quart de finale de la Coupe de France face au Toulouse FC, le 4 mars, impose une décision rapide. En coulisses, la direction sportive, s’active pour éviter l’improvisation, ce mal marseillais récurrent, au milieu de ce qui est devenu une véritable crise institutionnelle.

Habib Beye favori… mais un rêve marseillais s’invite

Depuis le départ de De Zerbi, le nom d’Habib Beye revient avec insistance. Favori naturel, apprécié pour son aura et son discours, il reste toutefois freiné par un différend juridique avec le Stade Rennais, qui a bloqué toute conciliation récente selon L’Équipe. À Marseille, l’impatience gronde : le cœur dit oui, le calendrier dit non. Dans ce flottement surgit une voix sincère, presque romantique.

Nicolas Usaï, récemment libéré de Pau FC, ne cache pas son désir de prendre la tête du club phocéen. « Bien sûr que ce serait un honneur. Je suis né ici, je suis supporter de l’OM », confie-t-il à Le Phocéen. Lucide, il ajoute : « Il faut être prêt à assumer la pression… Si l’opportunité se présente, il faut foncer ». À Marseille, les rêves n’attendent pas toujours d’être planifiés. Parfois, ils frappent à la porte quand le banc brûle déjà.

