En plein chaos, l’OM tient son sauveur

L’OM, chahuté par une instabilité chronique et des décisions à répétition, avance en terrain miné depuis le début de l’année. Mais au cœur de la tempête, une figure cristallise les débats et, paradoxalement, incarne une forme de salut à Marseille.

OM : Une crise à ciel ouvert à Marseille

Depuis le départ de Roberto De Zerbi, l’OM navigue à vue. La gouvernance s’est fissurée, la défiance s’est installée, et la démission refusée de Medhi Benatia, finalement promu en interne, n’a pas suffi à apaiser les esprits. Les supporters, excédés, ont brandi des banderoles réclamant des têtes, symbole d’un ras-le-bol devenu assourdissant. Dans ce climat délétère, la cible est claire : Frank McCourt.

Accusé d’errance stratégique, le propriétaire américain est sommé de partir. Une demande qui fait débat jusque dans les rangs des anciens. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a pris la défense de McCourt, avec sa verve habituelle. « Les supporters ont le droit de s’exprimer… mais dire “casse-toi”, c’est une erreur », tranche-t-il, rappelant les réalités économiques du football moderne.

L’ancien international français va plus loin : « Trouver des mecs qui mettront 640 millions d’euros… Tu vas te retrouver avec un Textor », glisse-t-il, en référence aux déboires vécus au FC Girondins de Bordeaux. Pour Dugarry, le danger n’est pas McCourt, mais l’illusion d’un sauveur miracle.

Frank McCourt, le dernier rempart marseillais ?

« Des budgets de 260 M€ à l’année, ça n’existe plus », insiste Dugarry, lucide. Oui, le projet marseillais est bancal, oui, les changements incessants fatiguent. Mais dans un football fragilisé, McCourt reste un rempart financier. En plein chaos, l’OM n’a peut-être pas trouvé la paix. Mais son sauveur, paradoxalement, est déjà là, honni par certains, indispensable pour d’autres.

