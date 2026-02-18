Le PSG sort le grand jeu et vise grand en Angleterre

Champion d’Europe et désormais conquérant, le PSG accélère son offensive outre-Manche. À travers un discours assumé et une stratégie marketing ambitieuse, le club parisien veut s’installer durablement dans le cœur des supporters anglais.

L’Angleterre, nouveau terrain de jeu stratégique du PSG

Le Paris Saint-Germain a changé de dimension. Fort de son sacre européen, le club de la capitale ne se contente plus de gagner : il veut marquer les esprits. Dans un entretien accordé à The Telegraph, Victoriano Melero a levé le voile sur une stratégie claire : faire du PSG le deuxième club de cœur des Anglais.

Le dirigeant parisien se montre lucide. « Nous savons que vous êtes liés à votre club dès la naissance », explique-t-il, conscient de l’ancrage culturel profond des supporters de Premier League. Pas question donc de détrôner l’attachement viscéral, mais bien de s’y greffer intelligemment.

Le supporter moderne, entre fidélité et ouverture

Le PSG mise sur l’évolution des usages. Le supporter contemporain n’est plus monogame : il peut aimer son club local tout en admirant une puissance étrangère. Paris entend incarner ce supplément d’âme, porté par le prestige, les valeurs et une image internationale assumée.

« Quand les gens portent une casquette New York, ils pensent à la ville, mais c’est une casquette des New York Yankees », illustre Melero, citant New York Yankees. Une comparaison révélatrice : Paris veut dépasser le cadre du football pour devenir un symbole culturel global.

Du football à la marque mondiale assumée

Dans cette course à l’influence, le PSG ne se cache plus. Il se compare ouvertement à des géants du sport et du luxe. « Nous sommes en compétition avec les Lakers ou Ferrari », assume Melero, évoquant Los Angeles Lakers et Ferrari comme sources d’inspiration. Loin de renier ses racines, Paris revendique cette ambition.

« On ne cesse pas d’être fan parce que la voiture coûte un million d’euros », conclut-il. Une phrase qui résume tout : le PSG veut être désiré, admiré, et durablement installé dans l’imaginaire anglais. Une conquête feutrée, mais résolument assumée.

