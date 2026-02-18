ASSE : Une décision capitale tombe pour Saint-Étienne !

L’ASSE, lancée dans une course haletante vers la Ligue 1, connaît désormais une date clé de son printemps. Les Verts de Philippe Montanier savent à quoi s’en tenir pour un déplacement qui comptera beaucoup dans la lutte pour la montée.

ASSE : Un rendez-vous crucial sur l’Île de Beauté

La Ligue de Football Professionnel a tranché : l’AS Saint-Étienne se rendra chez le SC Bastia le samedi 18 avril à 20 heures, pour la 31e journée de Ligue 2. Une affiche programmée en soirée, comme un symbole de prestige. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1, preuve de l’enjeu. À Furiani, l’ambiance promet d’être électrique, et les Verts savent qu’il faudra du caractère, autant que du talent.

Lire aussi : Mercato ASSE : Officiel, signature actée pour un milieu

À voir

PSG : La réponse cinglante de Doué à Dembélé

Après 23 journées, Saint-Étienne pointe à la troisième place avec 40 points. À deux longueurs du leader Troyes, les Verts avancent au coude-à-coude avec le Stade de Reims. Dans ce sprint final, chaque détail compte. À Bastia, le club du Forez jouera bien plus qu’un match : une ambition, une pression, et peut-être une destinée.

Lire aussi sur l’ASSE :

Pourquoi Saint-Etienne doit se méfier de Laval

Bonne nouvelle pour Saint-Étienne, un joueur clé de retour avant Laval

Djylian N’Guessan dans les plans de Montanier ?

À voir

OM : Beye bloqué, un entraîneur s’offre à Marseille