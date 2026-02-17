Mercato OM : Incroyable ! Greenwood annoncé au Real Madrid

Étincelant avec l’OM, Mason Greenwood affole déjà le mercato et les imaginaires. Très bien installé à Marseille, l’attaquant anglais est projeté vers les sommets européens, notamment au Real Madrid, par une rumeur aussi surprenante que spectaculaire.

Mercato OM : Le jackpot pour Marseille grâce à Greenwood ?

À Marseille, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme un facteur X. Percutant, inspiré, parfois insaisissable, il incarne cette audace qui électrise le Vélodrome et nourrit les ambitions de l’Olympique de Marseille. Il est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations et 4 passes décisives, après déjà une première saison de très haut niveau.

Mais combien de temps l’OM pourra-t-il conserver son atout offensif ? Selon Defensa Central, s’appuyant sur l’IA Perplexity, un avenir XXL se dessine déjà, loin de la Canebière, pour le jeune ailier passé par Getafe. L’algorithme imagine Greenwood au Real Madrid pour 80 millions d’euros, dans un mercato galactique.

Une somme vertigineuse, à la hauteur du talent. Aux côtés de Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) et d’Enzo Fernández (Chelsea FC), tous annoncés dans le viseur du club espagnol, l’ancien de Manchester United entrerait dans une autre dimension. Reste à voir si l’Olympique de Marseille fera le choix de céder son meilleur atout offensif dès l’été 2026.

