Mercato ASSE : Saint-Étienne tient son futur crack offensif

L’ASSE se projette déjà vers la saison prochaine, portée par un regain d’ambition depuis le changement de cap opéré sur le banc. En coulisses, les dirigeants stéphanois explorent des pistes audacieuses sur le mercato pour redonner du mordant à un secteur offensif encore perfectible.

Mercato ASSE : Shō Fukuda, la nouvelle trouvaille de Saint-Étienne

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier à la tête de l’équipe, l’ASSE a retrouvé une forme de sérénité et, surtout, une ligne directrice. Cette stabilité nouvelle permet aux décideurs de plancher activement sur le mercato estival. Selon une information relayée par le compte Tribune ASSE sur X, les Verts suivraient de près Shō Fukuda, attaquant japonais de 24 ans évoluant au Brøndby IF.

Lire aussi : Encore un renfort qui débarque à Saint-Étienne !

Si la rumeur reste à ce stade non confirmée par des sources officielles, elle a rapidement enflammé une partie des supporters. Fukuda incarne ce type de profil discret mais prometteur, capable de s’inscrire dans une stratégie de recrutement intelligente, loin des coups clinquants mais coûteux.

Un profil polyvalent pour dynamiser l’attaque stéphanoise

Sous contrat jusqu’en 2029 au Danemark, Fukuda affiche des statistiques modestes mais révélatrices de son potentiel : quatre buts et une passe décisive cette saison. Attaquant mobile, à l’aise dans le jeu collectif, il peut évoluer sur plusieurs positions offensives, une qualité précieuse pour un effectif en reconstruction.

À voir

Monaco-PSG : Enorme coup dur pour le Paris SG !

Lire aussi : Mercato : Il recale deux grosses équipes pour Sainté

Valorisé à environ 1,2 million d’euros sur Transfermarkt, le Nippon représente un investissement mesuré pour Saint-Étienne, davantage tournée vers la projection que l’immédiateté. Dans un club qui aspire à retrouver la Ligue 1, ce type de pari peut s’avérer décisif. À Saint-Étienne, on sait mieux que quiconque que les cracks ne font pas toujours de bruit avant d’éclore.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : Officiel, signature actée à Saint-Étienne pour un milieu

ASSE : Pourquoi Saint-Etienne doit se méfier de Laval

À voir

Mercato OM : Incroyable ! Greenwood annoncé au Real Madrid

ASSE : Bonne nouvelle, un joueur clé de retour avant Laval