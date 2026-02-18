PSG : La réponse cinglante de Doué à Dembélé

Désiré Doué, pris dans la tourmente au PSG après une sortie médiatique d’Ousmane Dembélé, a répondu là où on l’attendait : sur le terrain. Face à l’AS Monaco, le jeune Parisien a rappelé, avec panache, que le football reste une affaire de talent… et de caractère.

PSG : Une sortie de Dembélé qui met le feu à Paris

« C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. » En une phrase, Ousmane Dembélé a fait trembler la planète Paris Saint-Germain. Une déclaration lâchée à chaud après la défaite face au Stade Rennais, interprétée comme un tacle à peine voilé envers son coéquipier Désiré Doué, alors en difficulté.

Le message semblait d’autant plus fort que le jeune milieu offensif débutait sur le banc à Monaco, au profit d’un trio offensif flamboyant. Un choix assumé par Luis Enrique, mais qui plaçait Doué sous une pression maximale.

Une entrée fracassante de Doué et un match renversé

Le scénario a pourtant basculé dans l’irrationnel. Mené 2-0, pénalty manqué, puis blessure de Dembélé à la demi-heure : Doué est lancé dans l’arène. Et répond avec éclat. Un premier but du gauche, une frappe à l’origine du but d’Achraf Hakimi, puis une seconde réalisation pleine de sang-froid.

Homme du match, Doué est resté fidèle à son discours collectif au micro de Canal+ : « J’ai pu aider l’équipe, c’est mon boulot », a-t-il lancé. Avant d’ajouter, lucide : « Le coach fait ses choix… A chaque fois c’est collectif, que ce soit victoire ou défaite ». Une réponse tout en sobriété, bien plus efficace que n’importe quelle polémique.

Le retour du talent… et de la spontanéité

Muet depuis le 4 janvier face au Paris FC, l’ancien Rennais traînait ses doutes comme un boulet. Moins spontané, plus crispé, il semblait s’éloigner de ce qui faisait sa force. Sa célébration, oreilles bouchées, a toutefois parlé pour lui : un message silencieux, mais limpide. Son entraîneur n’a pas tari d’éloges : « Tout le monde le tuait ces dernières semaines… c’est un joueur incroyable », se réjouit Luis Enrique.

En Ligue des champions, où il a inscrit six buts lors de ses six derniers matches, Doué semble trouver une dimension supérieure, lui qui s’était révélé en finale face à l’Inter Milan. « Dès qu’il joue de manière spontanée, il est tout en haut », a résumé Samir Nasri. Mardi soir, à Monaco, le jeune international français n’a pas seulement marqué des buts. Il a surtout marqué des points.

