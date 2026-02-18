PSG : Un premier verdict tombe pour Ousmane Dembélé !

Sorti dès la 27e minute face à l’AS Monaco, Ousmane Dembélé a ravivé les vieux démons des blessures au PSG. Au lendemain du succès parisien (2-3) en barrage aller de Ligue des Champions, un premier verdict se dessine, entre soulagement prudent et attente des examens médicaux.

Monaco – PSG : Dembélé tente de rassurer après sa blessure

Le Paris Saint-Germain a remporté une bataille précieuse en barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA sur la pelouse de l’AS Monaco. Mais derrière les sourires de façade, une ombre planait : celle de la sortie prématurée d’Ousmane Dembélé. Touché au mollet gauche, l’ailier parisien n’a pas résisté longtemps. Déjà gêné après un coup reçu à Rennes, il avait pourtant assuré être apte.

Un pari courageux, presque romantique. Mais le haut niveau ne pardonne rien : à la 27e minute, le corps a dit stop. Dès le lendemain, le discours s’est voulu rassurant. Ousmane Dembélé évoque de meilleures sensations, un mollet moins douloureux. Un premier signal positif qui entretient l’espoir dans le vestiaire parisien et chez les supporters.

Reste que seul le verdict des examens médicaux fera foi. Le staff se souvient de l’alerte face au Bayern Munich en novembre, qui avait entraîné trois semaines d’arrêt. Cette fois, l’objectif est clair : éviter une rechute longue durée et préserver un joueur clé du dispositif offensif.

Vers un forfait de Dembélé pour la manche retour ?

À court terme, la présence de Dembélé au retour au Parc des Princes semble fortement compromise. Le PSG préfère temporiser plutôt que de précipiter un retour risqué. Mais l’optimisme demeure mesuré. Si les examens confirment une simple alerte, l’international français pourrait rapidement réintégrer le groupe.

