PSG : Terrible coup dur confirmé avant l’AS Monaco

Les nouvelles ne sont pas trop bonnes pour Ousmane Dembélé. Le crack tricolore devra manquer le choc entre le PSG et l’AS Monaco en Ligue des Champions.

PSG vs AS Monaco : Ousmane Dembélé out !

Touché lors du duel de Ligue des champions face à l’AS Monaco, l’ailier du PSG, Ousmane Dembélé pourrait finalement éviter une longue absence. Mais il va manquer le choc retour face au club de la Principauté.

Mardi soir au stade Louis-II, lors du barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA, Paris a su renverser la rencontre malgré un début compliqué. Mais la soirée a été marquée par la sortie prématurée de Dembélé, contraint de céder sa place dès la 26e minute après une alerte au mollet gauche. Son remplaçant, Désiré Doué, s’est ensuite illustré en devenant l’un des hommes forts du match.

D’après les informations de L’Équipe, l’international français ressent déjà une nette amélioration. Des examens médicaux doivent confirmer cette tendance positive, tandis qu’en interne, le staff parisien espère un retour sur les terrains sous une dizaine de jours. Cette saison, l’infirmerie du Paris Saint-Germain accueille du beau monde.

De nombreux cadres ressentent des pépins physiques et s’éloignent des terrains. Cette situation complique la tâche au coach Luis Enrique. Ce dernier est obligé de bricoler en championnat comme en Ligue des Champions. Les Parisiens ont perdu le fauteuil de leaders en Ligue 1 et disputent les barrages en C1.

