OM : Après le coup Longoria, Marseille prend une décision

L’OM, ébranlé par les secousses internes et les résultats en dents de scie, choisit l’exil pour se reconstruire. Direction Marbella pour un stage décisif, au moment où l’arrivée d’Habib Beye se précise.

OM : Cap sur Marbella pour relancer la machine

Entre Brest et Lyon, l’Olympique de Marseille ne rentrera pas à la maison. Le club phocéen prévoit un stage à Marbella, station balnéaire du sud de l’Espagne, afin de couper avec le tumulte ambiant. Une décision forte, presque symbolique, dans la foulée du « coup Longoria » et des récents bouleversements en interne.

Stade Rennais : Arnaud Pouille ne lâche pas Habib Beye

Ce ritiro nouvelle version doit permettre d’accélérer la prise en main d’Habib Beye, attendu à Marseille pour être officiellement présenté avant le déplacement en Bretagne. L’idée est simple : créer un électrochoc, souder un vestiaire marqué par la crise de gouvernance et redonner un cap clair à un collectif en perte de repères.

Une habitude devenue méthode à Marseille

Le club phocéen n’en est pas à son premier exil stratégique. Sous l’ère Roberto De Zerbi, les Marseillais avaient déjà pris la direction de Rome pour deux stages marquants lors de la saison 2024-2025. Plus récemment, un passage par Clairefontaine avait précédé un rendez-vous européen capital. Ces mises au vert traduisent une conviction : sortir du quotidien pour mieux se retrouver.

Mais cette fois, l’urgence est palpable. Après la claque reçue au Parc et un nul frustrant contre Strasbourg, la dynamique s’est grippée. Le Top 4 en Ligue 1 n’attend pas, et Lyon met la pression. La réception de l’OL aura justement des allures de tournant. Trois jours plus tard, un quart de finale de Coupe de France face à Toulouse pourrait redonner de la couleur à une saison chahutée. Marbella ne sera pas une villégiature. Ce sera un camp d’entraînement mental et tactique.

