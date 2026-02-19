PSG : Lourde sanction pour le Paris SG après le Classique !

Le PSG paie le prix fort pour les débordements de ses supporters lors du Classique contre l’OM. La Commission de discipline de la LFP a frappé fort, avec des mesures qui toucheront directement l’ambiance du Parc des Princes.

Une Commission de discipline inflexible

Comme chaque mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel rend son verdict, et cette fois-ci, le PSG en sort lourdement sanctionné. Les dossiers individuels ont d’abord été passés au crible, avec quelques cas notables. Lassine Sinayoko peut pousser un soupir de soulagement : son carton jaune reçu lors de Metz-Auxerre a été annulé, un rare exemple de clémence.

À l’inverse, d’autres acteurs du championnat n’ont pas eu cette chance. Aleksandr Golovin de Monaco est suspendu un match, tandis que Arouna Sanganté du Havre écope de deux matchs ferme. Même en Ligue 2, les sanctions tombent : Michaël Chrétien, directeur sportif de Nancy, est suspendu pour deux matchs (dont un avec sursis) après son comportement lors de la réception de Troyes.

Deux matchs fermes sans ultras pour le PSG

Le véritable coup de tonnerre concerne les tribunes du Parc des Princes. Lors du Classique Paris SG-OM du 8 février dernier, le spectacle côté supporters a tourné au chaos. La Commission dénonce un cocktail explosif : usage massif d’engins pyrotechniques, pointeur laser et chants provocateurs ayant entraîné l’interruption temporaire du match.

Conséquence immédiate : le PSG subit une fermeture partielle de la tribune Auteuil pour deux matchs ferme, accompagnée d’une amende de 10 000 euros. Les Rouge et Bleu devront composer avec un virage historique silencieux, privé de ses ultras, ce qui pourrait peser lourd sur les prochaines performances à domicile.

Des sanctions exemplaires à l’échelle nationale

Le club parisien n’est pas le seul à ressentir la fermeté de la Commission. En Bretagne, le derby de l’Atlantique entre Brest et Lorient a également entraîné des mesures sévères. Pour des faits similaires, la tribune Quimper du Stade Francis Le Blé est fermée pour un match ferme, conséquence directe de retards de coup d’envoi et d’interruptions de jeu.

La LFP envoie un message clair : les débordements en tribune ne seront plus tolérés. Pour le Paris Saint-Germain, le prochain Classique et les matchs à domicile s’annoncent désormais sous haute tension, avec une ambiance forcément différente et moins chaude.

