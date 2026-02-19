Mercato FC Nantes : Un nouveau coach dit oui à Kita

Un gros changement se prépare au FC Nantes. Eric Chelle se positionne pour remplacer le technicien actuel du FCN, Ahmed Kantari en difficulté.

Mercato FC Nantes : Eric Chelle attendu à Nantes ?

Écarté des pistes de l’Olympique de Marseille, Eric Chelle cherche désormais une porte de sortie et regarde du côté du FC Nantes, où la situation d’Ahmed Kantari devient de plus en plus compliquée.

Arrivé en décembre pour succéder à Luis Castro, le technicien nantais peine à inverser la dynamique. Malgré quelques ajustements durant le mercato hivernal, les Canaris restent pieds et mains enfoncés dans la zone rouge. La récente défaite face à l’AS Monaco (3-1), la cinquième consécutive, les laisse avant-derniers après 22 journées, à trois longueurs du barragiste occupé par l’AJ Auxerre.

Pour l’heure, le poste de Kantari ne serait pas directement menacé. Si le président Waldemar Kita semble maintenir sa confiance en Kantari pour ne pas désavouer son fils Franck, la menace se précise en coulisses. Dans l’ombre, Eric Chelle tente de se positionner. Un temps évoqué pour succéder à Roberto De Zerbi à Marseille, il n’a finalement pas été retenu, le directeur du football Medhi Benatia ayant opté pour Habib Beye.

Selon le journaliste Romain Molina, l’actuel sélectionneur du Nigeria multiplie désormais les contacts avec Nantes. Toutefois, cette démarche s’inscrirait aussi dans une stratégie de négociation avec la Fédération nigériane de football, avec qui il discuterait d’une revalorisation salariale importante après la troisième place obtenue lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

