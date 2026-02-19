OM : Benatia révèle pourquoi il a choisi Habib Beye !

Après une semaine agitée, l’OM a enfin officialisé Habib Beye comme nouvel entraîneur. Medhi Benatia, l’homme fort du club, revient sur les raisons de ce choix stratégique et ambitieux.

Beye à l’OM, un choix mûrement réfléchi par Benatia

Medhi Benatia n’a pas laissé le hasard décider pour lui. Dès le départ, le dirigeant marocain a jeté son dévolu sur Habib Beye, fraîchement libéré de ses fonctions au Stade Rennais. Dans une interview officielle, il explique : « Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée. »

Lire aussi : Officiel ! Habib Beye est le nouvel entraîneur de l’OM

À voir

Vestiaire ASSE : Philippe Montanier sort le discours choc

L’objectif de Benatia est clair : remettre le club sur les rails rapidement et consolider la dynamique sportive. Son rôle élargi au sein de l’Olympique de Marseille, couplé à la nomination de Beye, traduit une stratégie forte qui pourrait bien redistribuer les cartes au sein du club, notamment du côté de Pablo Longoria.

Habib Beye, le choix du cœur et du défi

Pour Benatia, l’ancien coach du Red Star et ancien joueur emblématique de l’OM possède les qualités nécessaires pour relever les défis de la saison. « Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée », détaille-t-il.

Lire aussi : Graves accusations à l’OM : Benatia au cœur d’un complot

Ce choix fort a également été validé par Frank McCourt : « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau au parcours exigeant et également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison », a-t-il déclaré. Une manière claire de montrer que l’OM mise sur un projet ambitieux et un leadership solide pour redonner de l’élan à son public.

Lire aussi sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Départ anticipé de Pablo Longoria !

À voir

Mercato PSG : 100 M€, le Real Madrid vise un crack parisien

Ça chauffe à l’OM : Pablo Longoria prêt à répliquer !

En plein chaos, l’OM tient son sauveur