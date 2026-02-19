Mercato OL : Accord conclu pour Federico ?

La direction de l’OL veut piocher à la Juventus pour renforcer sa défense. Le roc italien, Federico Gatti sera mis sur le marché lors du prochain mercato estival.

En pleine dynamique positive, l’OL prépare déjà son mercato estival. Selon plusieurs échos, les dirigeants rhodaniens auraient coché le nom d’un défenseur évoluant en Serie A, du côté de la Juventus.

Revigoré après un début de saison agité sur le plan administratif, Lyon affiche désormais un visage conquérant. Le succès décroché face à l’OGC Nice en Ligue 1 a prolongé une impressionnante série de victoires toutes compétitions confondues et consolide la place des Gones sur le podium. Sur la scène continentale, leur parcours maîtrisé en Ligue Europa, conclu en tête de la phase de ligue, montre qu’ils ont la gnaque.

Anticipant un possible départ de Ruben Kluivert, la direction lyonnaise explore la piste d’un profil expérimenté. D’après le journaliste Nicolò Schira, l’OL craque pour le défenseur italien Federico Gatti. Ce roc est sous contrat jusqu’en 2030. L’international italien ne semble plus être un premier choix pour Luciano Spalletti.

Les pensionnaires du Groupama Stadium flairent le coup. Aucune offre formelle n’ayant été transmise, l’Olympique Lyonnais devra toutefois batailler avec Nottingham Forest et West Ham, également sur la piste. Auteur de 2 buts en 18 matchs cette saison, l’expérimenté défenseur des Bianconeri représente une cible de choix pour stabiliser la défense lyonnaise.

