Mercato PSG : 100 M€, le Real Madrid vise un crack parisien

Le PSG tient l’un de ses joyaux les plus prometteurs. Désiré Doué, auteur d’une performance majuscule face à Monaco en Ligue des champions, attire déjà l’œil du Real Madrid.

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à une folie pour Désiré Doué ?

Mardi soir, le nom de Désiré Doué a résonné dans tout le Stade Louis-II sur le Rocher. Entré en jeu après la blessure d’Ousmane Dembélé, le jeune milieu offensif de 20 ans a métamorphosé la rencontre. Mené 2-0, le PSG a vu Doué sonner la révolte avec un but avant la pause et un doublé décisif en seconde période.

Au final, 3-2 pour Paris et un joueur propulsé encore plus sur le devant de la scène européenne. Cette saison, le Français cumule déjà 8 buts et 4 passes décisives en 23 apparitions, confirmant son ascension fulgurante. De quoi susciter des intérêts en Europe. Selon El Nacional et Fichajes, le Real Madrid envisagerait de formuler une offre de 100 millions d’euros pour Doué.

Les Merengues voient en lui un profil capable d’allier performance sportive et potentiel marketing, à l’image de Lamine Yamal au Barça. Si certains bruits internes au PSG évoquent la tentation de vendre, le club parisien pourrait bien vouloir conserver son prodige, garantissant un bras de fer qui promet de faire parler tout l’été prochain.

