Stade Rennais : Arnaud Pouille ne lâche pas Habib Beye

Le départ d’Habib Beye du Stade Rennais continue de faire des vagues en Bretagne. Arnaud Pouille n’a pas caché son étonnement face au timing choisi par l’ancien coach.

Stade Rennais : Pouille en remet une couche à Beye

Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais depuis une semaine. Son départ vers Marseille, pour succéder à Roberto De Zerbi, a été acté dans un contexte particulier. Présent lors de la conférence de presse de Franck Haise, son successeur, Arnaud Pouille n’a pas mâché ses mots, au moment d’évoquer cette séparation.

« La seule chose qui m’a surprise, c’est le lendemain de la défaite en Coupe de France, sa volonté de partir parce qu’on était à quatre jours de la fin d’un mercato qu’on avait essayé de faire », a-t-il déclaré. Le timing interroge. Pour le président exécutif du club breton, quitter Rennes si rapidement après une élimination sportive majeure a semblé « étrange », surtout dans une période cruciale pour les transferts.

L’intervention d’Arnaud Pouille rappelle combien le management sportif peut parfois être aussi intense que le jeu sur le terrain. L’ancien président souligne subtilement la complexité laissée à son successeur, Franck Haise, de devoir composer avec une équipe en plein mercato. Rennes devra désormais digérer cette polémique tout en visant ses objectifs sportifs.

