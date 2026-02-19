Vestiaire ASSE : Philippe Montanier sort le discours choc

À Guingamp, l’ASSE, désormais sous Philippe Montanier, a signé une victoire cruciale (2-1) qui propulse les Verts à la 3e place de Ligue 2. Dans le vestiaire, le technicien a livré un discours poignant, qui a résonné chez ses joueurs comme un électrochoc.

ASSE : Montanier, l’art de toucher le cœur de ses joueurs

À la mi-temps au Roudourou, l’ancien entraîneur de la Real Sociedad a rappelé l’essentiel : « Jouer avec son cœur, jouer avec ses tripes, c’est ça. Vous faites tout bien. Tout le monde est dans le même tempo. Maintenant, il faut continuer. » Des mots simples mais puissants, qui ont galvanisé les Stéphanois dans une rencontre tendue où chaque ballon comptait.

Il ne se contenta pas de flatter l’égo de ses joueurs : « On commence le match, on est à 0-0. On ne lâche pas, on a la victoire dans les mains, on défend comme des chiens. Par contre, un d’entre-vous va avoir la balle du troisième but. On marque ce troisième but et ils sont morts ». Même si le troisième but ne vint pas, la détermination insufflée par Montanier fut palpable jusqu’au coup de sifflet final.

Une victoire qui confirme un état d’esprit

Dans le vestiaire, après la rencontre, Montanier a poursuivi son message : « Restez focus, on était 5es, on est passé 4es maintenant on est 3es. Il y a un put… de match la semaine prochaine, récupérez-bien mais par contre, l’état d’esprit quand je disais qu’il fallait jouer avec le cœur, là, les supporters et tout le monde, on est tous fiers de vous. »

Ces déclarations traduisent parfaitement l’ADN de Montanier : un coach capable de transcender ses joueurs, de les pousser au-delà de leurs limites tout en cultivant un sentiment de fierté collective. Pour les Verts, cette victoire est bien plus qu’un simple résultat : c’est un signal fort envoyé à la Ligue 2 et aux supporters, preuve que l’équipe peut croire à ses ambitions sous la houlette d’un entraîneur passionné et engagé.

