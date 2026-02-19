Mercato OM : Arnaud Pouille attaque Habib Beye

Habib Beye prend les rênes de l’OM. Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille sort de ses gonds.

Mercato OM : Arnaud Pouille sort du silence et charge Habib Beye

Le Stade Rennais n’oubliera pas vite le départ d’Habib Beye vers l’OM. On a assisté à un bras de fer entre les deux parties. À l’occasion de la présentation du nouveau coach Franck Haise, le président Arnaud Pouille a mis les choses au clair concernant cette rupture.

Selon les informations circulant autour du club, il y a eu des divergences notamment sur la gestion du mercato et les ambitions du club. Face aux médias, Pouille a vertement critiqué le timing choisi par son ancien entraîneur. Beye a décidé de claquer la porte juste après la défaite en Coupe de France. « Ce qui m’a surpris, c’est sa volonté de partir le lendemain de la défaite, à quatre jours de la fin du mercato que nous avions construit. La situation était pour le moins étrange », a-t-il confié.

Cette sortie publique confirme que la rupture entre Rennes et Beye ne s’est pas opérée dans un climat apaisé, illustrant un changement de cycle entamé sous tension en Bretagne.

