Officiel ! Habib Beye est le nouvel entraîneur de l’OM

Habib Beye prend officiellement les rênes de l’OM. Quelques jours après son départ du Stade Rennais, l’ancien défenseur phocéen succède à Roberto De Zerbi avec la lourde mission de relancer un club en quête de stabilité et de trophées.

OM : Un retour à Marseille chargé de symboles pour Beye

Habib Beye ne restera pas longtemps loin des terrains. Sitôt écarté à Rennes, le voilà propulsé sur l’un des bancs les plus brûlants d’Europe. À 48 ans, l’ancien international sénégalais revient là où son nom résonne encore dans les travées du Vélodrome. Un clin d’œil du destin pour celui qui a porté le maillot marseillais avec fougue et caractère.

Son prédécesseur, Roberto De Zerbi, paie une saison en montagnes russes. Malgré une victoire éclatante en Coupe de France face à Rennes (3-0), l’OM a sombré dans l’irrégularité, jusqu’à une claque mémorable au Parc des Princes (5-0) et une élimination précoce en Ligue des champions. Trop d’instabilité, trop de frustrations : la rupture était inévitable.

L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️



Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙 pic.twitter.com/STmERxncb5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

Une mission claire : retrouver la Ligue des champions

En interne, la décision s’est accélérée. Medhi Benatia, revenu dans un rôle élargi et conforté par Frank McCourt, a confié les clés du projet à Beye. Objectif affiché : qualification en Ligue des champions et reconquête d’un trophée, une disette qui dure depuis 2012. À Marseille, le temps est une denrée rare ; la patience, encore plus.

Habib Beye arrive avec un contrat de 18 mois et une promesse simple : remettre de l’ordre dans la maison. Son expérience reste limitée (Red Star, Rennes) mais son passage à Saint-Ouen, ponctué d’un titre en National et d’une montée en Ligue 2, a forgé sa réputation de bâtisseur exigeant.

L’autorité et la régularité comme clés du succès

À Rennes, il a su maintenir le club en Ligue 1 et accompagner l’éclosion de jeunes talents. Mais l’irrégularité et certaines tensions internes ont terni son bilan. À Marseille, l’exigence sera décuplée. Ici, on ne demande pas seulement des idées ; on exige des résultats. Habib Beye le sait : l’OM n’est pas un club comme les autres. C’est un volcan. Et dans ce volcan, il devra transformer la pression en énergie.

En plein chaos, l’OM tient son sauveur