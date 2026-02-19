OM : Habib Beye fait déjà un gros sacrifice pour Marseille

En signant à l’OM, Habib Beye n’a pas seulement accepté un défi sportif à haut risque. Il a aussi consenti un effort financier significatif, symbole d’un engagement total envers le projet marseillais.

OM : Habib Beye à Marseille, un choix de cœur plus que de portefeuille

À Marseille, les chiffres racontent souvent une histoire. Celle d’Habib Beye tranche avec les habitudes récentes. Là où Roberto De Zerbi incarnait un standing européen avec une rémunération XXL, le nouveau patron du banc phocéen s’inscrit dans une logique bien plus mesurée.

Lire aussi : Officiel ! Habib Beye est le nouvel entraîneur de l’OM

À voir

Mercato OL : Un attaquant de Lyon dans les plans du Barça

Selon plusieurs sources proches du club, notamment Le Phocéen, son salaire serait inférieur à celui qu’il percevait en Bretagne et qui s’élevait à 90 000 euros. Un pari audacieux dans un environnement où la pression médiatique et populaire ne connaît aucun répit. À l’OM, on ne signe pas pour se mettre à l’abri : on signe pour écrire une histoire.

Un projet maîtrisé, une ambition assumée

Ce virage budgétaire s’inscrit dans la stratégie impulsée par Medhi Benatia, déterminé à rationaliser la masse salariale tout en consolidant un projet durable. Le Sénégalais arrive avec un staff resserré, mêlant fidèles collaborateurs et éléments déjà en place, preuve d’une volonté d’unité plutôt que de révolution coûteuse.

Lire aussi : OM : Benatia révèle pourquoi il a choisi Habib Beye !

Engagé jusqu’en 2027, le technicien franco-sénégalais aura rapidement l’occasion de marquer les esprits, dès un déplacement délicat chez le Stade Brestois 29. Objectif affiché : replacer l’Olympique de Marseille sur le podium de Ligue 1 et raviver la flamme en Coupe de France. À Marseille, les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Habib, lui, a déjà payé de sa personne.

Lire aussi sur l’OM :

Coup de massue à l’OM : Une sanction tombe avant Brest !

À voir

PSG : Luis Enrique face à un vrai casse-tête !

Coup de pression à l’OM : Habib Beye annonce un choix fort

Brest-OM : Coup dur de dernière minute pour Habib Beye !