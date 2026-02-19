ASSE : Sprint final, Cardona annonce la couleur

Sous la menace de trois clubs, l’ASSE n’a pas droit au faux pas contre Laval, samedi. Selon Irvin Cardona, les Verts doivent prendre le maximum de points dans le sprint final de la saison.

Avant Laval, l’ASSE sous la menace de 3 équipes

L’ASSE est sur le podium de la Ligue 2 avec 40 points, mais elle n’a pas de marge de sécurité. Elle est talonnée par le Red Star (40 points aussi), le Mans FC (39 points) et l’USL Dunkerque (37 points).

Affrontant le Stade Lavallois à Geoffroy-Guichard, samedi (19h), les Stéphanois sont contraints de gagner, pour ne pas se faire dépasser par leurs concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1.

Cardona : « On doit gagner un maximum de matchs, surtout à la maison »

Au-delà de ce match de la 24e journée, Irvin Cardona montre comment aborder les 11 dernières journées du championnat. « Depuis deux matchs, c’est mieux collectivement. On a été performants et il faut continuer dans ce sens. Continuer à marquer et à rester solides défensivement. On a des objectifs, on doit gagner un maximum de rencontres, surtout à la maison », a-t-il indiqué, en conférence de presse d’avant-match.

Pour ce faire, toute l’équipe de l’ASSE doit être régulièrement au top niveau. « On doit avancer match après match, comme le demande le coach. On a un objectif et on doit être tous au meilleur niveau possible », a demandé l’ailier stéphanois.

ASSE : Irvin cardona de nouveau décisif

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives lors des 15 premiers matchs de championnat cette saison, Irvin Cardona a connu un passage à vide, en décembre et janvier. Mais il assure qu’il « se sent bien » désormais.

Lisez aussi : ASSE : Montanier trouve les clés pour verrouiller la défense

« J’ai eu un heureux événement qui a changé pas mal de choses dans ma vie. Ça s’est ressenti sur le terrain, c’est normal. Je reprends désormais le rythme […] », a-t-il souligné.

En effet, le numéro 7 des Verts a été passeur décisif sur le deuxième but de l’AS Saint-Etienne contre Guingamp (2-1), la semaine dernière. Pour lui, l’arrivée de Philipe Montanier au poste de nouvel entraîneur « a apporté pas mal de choses positives ».

