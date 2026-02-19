PSG : Luis Enrique face à un vrai casse-tête !

Vainqueur sur la pelouse de l’AS Monaco, le PSG a pris une avance précieuse dans la course aux huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais derrière le sourire de façade, une faille persiste et inquiète sérieusement Luis Enrique.

PSG : Un échec surprenant sur les penalties

Paris domine, Paris confisque le ballon, Paris provoque. Pourtant, au moment de conclure sur penalty, la mécanique s’enraye. Face à l’AS Monaco, la tentative de Vitinha a symbolisé ce malaise : course maîtrisée, frappe correcte, mais arrêt décisif. Une scène presque banale cette saison.

Les chiffres, eux, ne mentent pas. Avec à peine plus d’un tir au but sur deux transformé toutes compétitions confondues, le PSG affiche un rendement indigne de ses ambitions européennes. À l’échelle du très haut niveau, ce déficit n’est pas un détail statistique, c’est une alerte rouge.

Luis Enrique doit-il désigner un tireur attitré ?

Le plus troublant reste ce contraste : Paris obtient de nombreux penalties, preuve d’une domination territoriale écrasante en Ligue 1. Les Parisiens asphyxient leurs adversaires, les acculent, les forcent à la faute. Sur le plan offensif, le travail est fait. Mais transformer l’essai devient un exercice périlleux. Dans un championnat où l’efficacité fait souvent la différence dans la course au titre, laisser filer ces occasions relève presque du luxe mal placé.

À ce niveau d’exigence, le Paris SG ne peut se permettre d’être généreux. Faut-il maintenir un tireur attitré coûte que coûte ou instaurer une hiérarchie mouvante ? La question dépasse la simple technique. Un penalty se joue autant dans la tête que dans le pied. Confiance, routine, sang-froid : tout se travaille, mais tout peut vaciller.

À l’approche des matches couperets, notamment sur la scène continentale, chaque détail comptera. Et dans ces instants suspendus où le stade retient son souffle, Luis Enrique sait qu’il ne peut plus laisser place au doute. Le casse-tête est posé. À lui de trouver la clé.

