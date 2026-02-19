Mercato OL : Un attaquant de Lyon dans les plans du Barça

L’OL est attaqué par le FC Barcelone. Un joueur offensif de Lyon est le plan B des Blaugrana, pour le mercato d’été prochain.

OL Mercato : Le Barça vise Fofana pour pallier le dossier Rashford

En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone a coché le nom de Malick Fofana sur son calepin, selon les informations de Mundo Deportivo. Ce n’est pas la première fois que l’ailier de l’OL est associé au club catalan, mais cette fois l’intention des Barcelonais est bien claire. Ils pensent à l’international Belge (5 sélections) pour pallier un éventuel échec du dossier Marcus Rashford (28 ans).

En effet, Manchester United demande 30 millions d’euros pour son joueur prêté jusqu’à a fin de la saison. Mais le Barça juge ce montant élevé et trente de le négocier au rabais. Parallèlement aux négociations pour l’international Anglais, qui s’annoncent évidemment compliquées, Barcelone pense à Malick Fofana en plan B, à en croire le quotidien sportif catalan.

Lyon : Malick Fofana valorisé aussi à 30 M€ !

Mais le joueur de l’Olympique Lyonnais est valorisé à 30 millions d’euros, soit le même montant de l’option d’achat fixée par les Red Devils pour Rashford. Et il est sous contrat jusqu’en juin 2028. De plus, la Direction de Lyon n’a pas du tout l’intention de vendre son joueur de 21 ans au rabais.

Acheté pour près de 20 millions d’euros hors bonus, il ne sera pas cédé à moins de 30 millions d’euros. Le FC Barcelone est évidemment prévenu. Cependant, il espère tirer profit du salaire de Malick Fofana, moins important que celui de Marcus Rashford.

