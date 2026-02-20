ASSE : Saint-Étienne tient le nouveau Lizarazu !

Reconverti avec audace, notamment dans la défense de l’ASSE, Ben Old bouscule la hiérarchie et redessine son destin dans le Forez. À tel point que son entraîneur, Philippe Montanier, ose une comparaison aussi flatteuse que symbolique.

ASSE : Une métamorphose tactique qui change tout pour Ben Old

À l’ASSE, les révolutions ne font pas toujours de bruit. Arrivé comme joueur offensif polyvalent, Ben Old s’est progressivement mué en latéral gauche moderne, capable d’arpenter son couloir avec autorité. Une mue accélérée par les circonstances, mais surtout validée par la confiance renouvelée du staff.

Depuis son repositionnement en cours de match face à Dunkerque en décembre, le Néo-Zélandais n’a plus quitté le onze de départ. Endurant, discipliné, de plus en plus juste dans ses choix, il a transformé une solution d’urgence en évidence sportive. Sa progression défensive saute aux yeux : placements affinés, duels mieux maîtrisés, lecture du jeu en nette amélioration.

Montanier lâche la comparaison avec Lizarazu

En conférence de presse, Philippe Montanier n’a pas caché sa satisfaction. Et il a même surpris son auditoire avec une comparaison osée : « Ben Old ? Je suis très satisfait ! C’est une reconversion, forcément avec vous on va pouvoir en discuter, moins avec les joueurs (sourire). Ça me fait penser à Lizarazu ! » Le technicien poursuit, tout en assumant pleinement l’analogie avec Bixente Lizarazu.

« Liza’ au départ il est numéro 10 quand il est chez les jeunes. Je pense que s’il était resté numéro 10 il aurait fait une belle carrière mais pas aussi extraordinaire que celle qu’il a faite, avec l’Équipe de France et le Bayern de Munich notamment. » Avant d’ajouter : « Je trouve que c’est une bonne reconversion pour Ben Old, il est très agressif, il est très intelligent, il découvre aussi le poste, il est très complet. Je trouve que défensivement maintenant il a les bons réflexes. Pour moi c’est une bonne confirmation. »

