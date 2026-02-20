PSG : La demande exceptionnelle d’Al-Khelaïfi à Mbappé

Le PSG se retrouve face à une séquence aussi coûteuse qu’embarrassante, condamné par les Prud’hommes à verser près de 61 millions d’euros à Kylian Mbappé. Mais au-delà du chèque, c’est désormais l’image du club que Nasser Al-Khelaïfi tente de préserver.

Affaire PSG-Mbappé : Un verdict lourd de conséquences pour le Paris SG

Le feuilleton judiciaire entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé a franchi un cap décisif en décembre. Le conseil des Prud’hommes a donné raison à l’attaquant français, estimant que des salaires et primes restaient dus pour un montant avoisinant 61 millions d’euros, intérêts compris.

Une décision qui a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans la capitale. Car au-delà de la somme, vertigineuse même à l’échelle qatarie, le club devait également publier l’intégralité du jugement sur la page d’accueil de son site officiel pendant un mois. Une mesure rarissime, presque infamante à ce niveau.

La requête de Nasser Al-Khelaïfi à Mbappé

Sous la pression, et après la visite d’huissiers, le PSG a commencé à régler une partie des montants dus, notamment plusieurs millions liés aux intérêts et congés payés, estimés à 5,9 millions d’euros. Le contentieux financier avance donc, lentement mais sûrement. Cependant, c’est la dimension symbolique qui crispe les dirigeants parisiens.

Voir s’afficher en grand format une condamnation judiciaire constituerait un coup porté à la réputation du champion d’Europe en titre. Dans un univers où l’image vaut parfois plus que le trophée, le détail compte. Selon L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi aurait formulé une demande claire à son ancien numéro 7 : renoncer à l’obligation de publication du jugement.

Une requête exceptionnelle, presque diplomatique, adressée à celui qui fut longtemps le visage du projet parisien. Reste à savoir si Mbappé acceptera ce geste. Sur le terrain judiciaire, l’attaquant semble en position de force. Et dans ce duel à distance, chacun joue désormais une partition où l’orgueil pèse autant que les millions.

