ASSE : Un coup contre Laval se prépare à Geoffroy-Guichard

Les supporters de l’ASSE se mobilisent massivement pour la réception de Laval. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus au stade Geoffroy-Guichard, samedi (19h).

ASSE : Le peuple vert reste mobilisé pour la montée en Ligue 1

La dernière défaite de l’ASSE à domicile, contre l’US Boulogne (0-1), a suscité la colère des supporters stéphanois, mais ils restent mobilisés pour soutenir et pousser leur équipe vers la Ligue 1. Pour preuve, ils étaient encore plus nombreux (30 451) contre le Montpellier HSC, une semaine plus tard.

À l’occasion de la venue des Lavallois, ce samedi (19h), lors de la 24e journée de Ligue 2, l’engouement est plus important grâce aux deux victoires d’affilée de Philippe Montanier.

ASSE-Laval : 28 000 places déjà vendues, plus de 30 000 supporters attendus

Mercredi, l’AS Saint-Etienne a fait savoir que plus de 28 000 supporters ont déjà réservés leurs places. À cette allure, il n’y a aucun doute que la barre symbolique de 30 000 spectateurs sera encore franchie, pour ce 9e match des Verts à Geoffroy-Guichard cette saison.

🏠 #ASSELAVAL, c'est samedi, mais le Chaudron se remplit déjà à vitesse grand V ! 💚



Réservez votre billet pour ce nouveau rendez-vous ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 16, 2026

Lisez aussi : Vestiaire ASSE : Philippe Montanier sort le discours choc

À voir

ASSE : Deux victoires et déjà des éloges sur Montanier

Il faut noter que les supporters de Laval sont autorisés à effectuer le déplacement dans le Forez. Ils devraient être quelques dizaines. Pour rappel, la plus grande affluence dans le Chaudron cette saison est de 35 729 spectetaurs. C’était contre Grenoble Foot (1-1), le 30 aout 2025, lors de la 4e journée.

Lire aussis sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Jackpot en vue avec ces 5 pépites de Saint-Étienne

ASSE : Laval arrive avec une top recrue, Frapolli prévient

ASSE : Après Ilan, Gomis se rapproche de Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Après Habib Beye, une autre légende arrive ?