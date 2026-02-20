Mercato ASSE : Accord conclu pour Fukuda ?

Une pépite japonaise est dans le viseur des dirigeants de l’ASSE pour l’été prochain. Il s’agit de Sho Fukuda.

Mercato ASSE : Sho Fukuda attendu à Saint-Étienne cet été ?

L’ASSE ne perd pas de temps ! Les Verts ont la gnaque en cette seconde partie de la saison. Le nouveau coach Philippe Montanier a amené dans le Forez la motivation et les armes qui manquaient. La course à la montée en Ligue 1 est lancée. L’AS Saint-Étienne est tout proche de prendre la tête du championnat.

En coulisses, les dirigeants s’activent déjà pour le mercato estival avec une priorité : amener de nouvelles gâchettes offensives. La nouvelle piste mène au Danemark, où le profil de l’ailier japonais Sho Fukuda (Brondby) séduirait l’état-major forézien. Il a rejoint cette formation l’été dernier en provenance de Shonan Bellmare.

Ce milieu offensif polyvalent réalise des débuts encourageants en Europe. Sous contrat jusqu’en 2029, la valeur marchande du Japonais reste abordable, autour de 2 millions d’euros. On ne sait pas encore si Saint-Étienne passera à l’offensive pour boucler l’arrivée du natif de Kitakyushu, auteur de 5 actions décisives cette saison. Ce sera un renfort de poids pour Philippe Montanier.

