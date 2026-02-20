Mercato PSG : Nouvelles offres XXL pour un buteur du Paris SG

Deux géants de Premier League se bousculent pour s’offrir un top joueur du PSG. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Bradley Barcola attise les convoitises en Angleterre

À la recherche d’un renfort solide sur l’aile gauche, Liverpool et Arsenal suivent de près la situation de Bradley Barcola au PSG. Initialement séduits par le profil d’Anthony Gordon, les deux cadors de Premier League se heurtent à la complexité d’un transfert depuis Newcastle United, solidement installé à St James’ Park. Cette difficulté les pousse à explorer des alternatives, et l’ailier parisien serait désormais sur leur short-list.

Du côté du club de la capitale, l’intersaison à venir pourrait s’annoncer bien plus animée que la précédente. Malgré le récent sacre européen, certains déséquilibres dans l’effectif incitent la direction à ajuster sa stratégie, notamment dans le secteur offensif. L’avenir de plusieurs joueurs reste incertain, et celui de Barcola pourrait rapidement s’inviter au cœur des discussions du prochain mercato.

Selon le média Sports Illustrated, l’international espoir français constitue une option intéressante et accessible pour les deux formations anglaises. Encore parfois sous-estimé, le numéro 29 parisien affiche pourtant une production offensive solide : 7 buts et 6 passes décisives cette saison.

Malgré ces performances, il n’est pas systématiquement le premier choix de Luis Enrique lorsque l’attaque est au complet, devancé dans la hiérarchie par des profils comme Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia. Une situation qui pourrait nourrir les spéculations autour d’un départ estival.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien Lyonnais reste toutefois en position de force. Sa valeur est actuellement estimée à 70 millions d’euros par Transfermarkt, un montant susceptible d’augmenter si la concurrence s’intensifie dans les prochains mois.

